В Жуковском прошла «выездная администрация»

В четверг в городском округе Жуковский провели встречу с жителями в формате «Выездной администрации». Мероприятие прошло на базе средней общеобразовательной школы №9, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак вместе с профильными специалистами администрации и организаций, депутатами и членами Общественной палаты ответили на все поступившие вопросы от местных жителей.

Вопросы были связаны с уборкой и содержанием территорий, благоустройством, парковочными местами, начислением платежей за коммунальные услуги. Жуковчане также обратились по жилищным и земельным вопросам.

Ранее, 17 декабря, в медиацентре городского парка прошла выездная администрация с семьями бойцов Специальной военной операции. Там обсудили выплаты, меры поддержки и льготы для родных участников СВО. Глава Жуковского, специалисты администрации и организаций, депутаты и члены Общественной палаты постарались разобрать каждую ситуацию и дать разъяснения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.