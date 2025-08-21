В Жуковском прошел областной танцевальный фестиваль «Спас для всех нас»

В городском округе Жуковский прошел областной танцевальный фестиваль «Спас для всех нас». Организатором фестиваля, уже не первый год, выступает Комплексный центр «Раменский». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Фестиваль посвящен трем важным православным праздникам: яблочному, медовому и ореховому спасам.

Участниками мероприятия стали 250 человек из 16 городов Подмосковья.

Этот день был посвящен красоте танца во всех его проявлениях. На сцене Дворца культуры танцевальные коллективы представили народные, бальные и эстрадные номера.

Для всех желающих работали фотозона, мастер-классы: танцевальные от дипломированных хореографов, победителей и призеров Международных конкурсов, творческие — «Зентангл», «Мир фомиарана», «Магия батика», «ZEN арт-терапия», «Пенное волшебство». Благословил участников клирик Преображенского храма города Жуковский прот. Александр Лыков.

«Фестиваль уже стал доброй традицией, объединяющей всех в вихре общего дружного танца! Вы только посмотрите, с какой теплотой встречаются коллективы в нашем Дворце культуры! Как вдохновенно и артистично исполняют свои номера! Спасибо всем вам, дорогие! За ваш талант, за труд, за такие красивые костюмы, и за вашу любовь к такому непростому виду искусства, как танец!» — отметила директор социального центра «Раменский» Елена Каменкова.

Фестиваль «Спас для всех нас» зарекомендовал себя как значимое событие в культурной жизни Подмосковья, что подчеркивает его популярность и важность.

В завершение фестиваля состоялось награждение памятными призами и дипломами. В числе приятных сюрпризов, конечно же, символ одного из Спасов — мед, яблоки и пироги.

