В Жуковском прошел форум для молодых учителей

17 ноября во Дворце культуры Жуковского состоялся форум для молодых преподавателей: «Система наставничества образовательной организации: от индивидуального сопровождения к формированию профессионального сообщества». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как рассказали организаторы мероприятия, форум был создан для того, чтобы учителя с большим стажем поделились опытом с молодыми специалистами.

«Каждый выдающийся мастер своего дела, каждый признанный эксперт и истинный профессионал начинает свой путь к вершинам не с чистого листа, а с мудрого и опытного наставника, закладывающего прочный фундамент его будущих успехов», — добавили организаторы.

Открыла форум для молодых преподавателей депутат Московской областной думы Лидия Николаевна Антонова, которая более 15 лет проработала учителем английского языка. Она рассказала о сложностях профессии и о том, как важно преподавателю уметь заинтересовывать своих учеников.

На протяжении встречи учителя знакомились и делились опытом друг с другом.

