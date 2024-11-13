В жуковском Дворце культуры прошел форум «Человек — основа бизнеса». Это четвертый подобный форум, который состоялся в наукограде. Первый прошел в 2022 году, сообщила пресс-служба администрации Жуковского городского округа.

Мероприятие бесплатное. Гости могли познакомиться с предпринимателями и организациями города, задать вопросы представителям Федеральной налоговой службы, Мособлеирц, Мой бизнес, представителям банковской сферы, колледжей. Также на форуме прошла Ярмарка вакансий.

Форум проходил при поддержке Администрации города. Организатором выступилЦентр Актуальных Навыков.В этот раз организаторами выбраны такие темы как финансы, консалтинг и профориентация.

В рамках форума состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между городской Торгово-промышленной палатой, общественным движением «Движение жизни» и жуковской администрацией. «Это новый этап взаимодействия между муниципалитетом, гражданским активом и некоммерческим сектором, объединяющий бизнес сообщества и общественные организации для достижения общественно значимых результатов в развитии туризма, культуры и предпринимательства города Жуковский», — прокомментировал глава Жуковского Борис Аубкиров.

Кроме того, в рамках форума состоялось вручение сертификатов и присвоение статуса новым участникам проекта «Сделано в Жуковском».

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