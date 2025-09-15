В Жуковском прошел фестиваль «Фолк-фест»

В Жуковском Парке культуры и отдыха состоялся фестиваль «Фолк-фест». Гостям фестиваля были предложены разнообразные активности, включая выступления творческих коллективов, народные игры и мастер-классы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Гигантские народные игры — городки, лапта и бирюльки. А также — легендарные «шапочные бои» от представителей «Молодой Гвардии Единой России», все это ждало гостей на фестивале.

Концертная программа включала выступления местных музыкальных коллективов с исполнением русских народных мелодий на традиционных инструментах — балалайке и гармони. Ансамбль «Серебро» провел увлекательный мастер-класс по исполнению русской народной кадрили.

Для гостей был оборудован уютный уголок для чтения вслух и прослушивания известных русских народных сказок. Также гости фестиваля имели уникальную возможность изготовить собственный сувенир в виде деревянных матрешек. Все желающие могли сделать памятные фотографии в организованной фотозоне.

Атмосфера праздника дополнилась дегустацией — душистого, горячего чая из самовара и сладких баранок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.