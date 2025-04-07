В Жуковском прошел чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс»

В Жуковском прошел XI Московский областной чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Площадкой проведения соревнований стало структурное подразделение профессионального колледжа «Московия». В этом году чемпионат прошел по компетенциям — «Электропривод и автоматика» (категории участников — «школьники» и «студенты») и «Электромонтаж» (категория — «специалисты»).

Чемпионаты «Абилимпикс» проводятся в Российской Федерации с 2015 года. Уровень трудоустройства участников составляет 93%. Ежегодно количество участников чемпионатов увеличивается, расширяется перечень проводимых компетенций, увеличивается количество экспертов, осуществляющих судейство соревнований и количество добровольцев.

По поручению зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой проведение чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» включено в госпрограмму «Развитие образования» в федеральный проект «Профессионалитет».

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