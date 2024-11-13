сегодня в 11:54

В Жуковском пройдет выездная администрация с управляющими компаниями

В Жуковском 15 ноября состоится встреча с жителями города в формате выездной администрации, основной темой которой станет работа управляющих организаций города. Встреча пройдет в офисном здании управляющей компании «Парк Сити», по адресу: улица Амет-Хан Султана, 13а, сообщила пресс-служба администрации городского окрга.

На выездной администрации будут присутствовать глава Жуковского Борис Аубакиров, его заместители, а также представители управляющих компаний «Наукоград», «Парк Сити», «Объединение ЖК системы», «ЖилВек».

Жители города смогут задать любой волнующий их вопрос, касающийся работы управляющей компании или иные волнующие вопросы на любую тематику, а также оставить письменное заявление. Начало в 18:00. Приглашаются все желающие. Предварительная запись не требуется.

Выездные администрации проводятся в Жуковском на регулярной основе в разных микрорайонах города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.