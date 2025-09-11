В Жуковском пройдет Всероссийская акция «Вода России»

Всероссийская акция «Вода России» пройдет 19 сентября в 15:00 в Жуковском. Цель акции «Вода России» — очистка берегов реки Быковка от мусора, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Место сбора — у кафе «Речка» на набережной по улице Федотова. Весь необходимый инвентарь — перчатки, мешки и грабли — будет предоставлен организаторами.

Акция «Вода России» проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ и является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Акция успешно проходит с 2014 года и объединяет тысячи добровольцев по всей стране.

Также отметим, что ранее в городском округе Жуковский уже проходила акции «Вода России» В рамках акции была убрана береговая зона реки Быковка по улице Федотова.

Участие в мероприятии приняли жители города, глава Жуковского, сотрудники городской администрации и волонтеры.

Совместными усилиями было собрано около 30 мешков мусора и очищено более 1 км береговой линии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.