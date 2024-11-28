В Жуковском пройдет гражданский форум «Социальная сфера»

Во Дворце культуры Жуковского 29 ноября состоится гражданский форум развития Подмосковья «Социальная сфера». Об этом сообщила пресс-служб администрации городского округа.

Цель данного форума — повышение качества и доступности государственных социальных услуг в сфере социальной защиты, социального обслуживания, образования и медицинской помощи жителям Московской области, а также поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Кроме Жуковского в нем примут участие городские округа Котельники и Лыткарино. В рамках форума планируется обсуждение и выработка решений по основным проблемам в социальной сфере в данных округах, а также проведение мероприятий, направленных на популяризацию и сохранение общественного здоровья.

«С 2022 года в Подмосковье проходят гражданские форумы „Подмосковье. Здоровье“. В 2024 году принято решение продолжить проведение гражданских форумов развития Подмосковья под названием „Социальная сфера“ с расширением перечня тематик, которые рассматриваются и обсуждаются в рамках форумов, и включением в повестку форумов вопросов и направлений социальной сферы», - рассказал модератор форума, руководитель «ЗдравКонтроль», член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии ОПМО по здравоохранению, президент Фонда «Социальная сфера» Евгений Мартынов.

Ранее форумы прошли в Домодедове, Зарайске, Луховицах, Серебряных Прудах, а также в Ленинском городском округе.

Форум выступит площадкой прямого диалога активных жителей, некоммерческих организаций и органов власти Московской области.

Программа форума подразумевает 2 этапа:

первый этап — выступление с презентациями представителей муниципальных общественных палат по проблемам и лучшим практикам в социальной сфере;

второй этап — ответы представителей органов власти, руководителей организаций здравоохранения и социального обслуживания на вопросы жителей из зала.

Регистрация на мероприятие — с 10:00. Форум пройдет с 11:00 до 14:00 по адресу: г. о. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 28, Дворец культуры. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.