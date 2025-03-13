В Жуковском пройдет бесплатный семинар по теме «Единый налоговый счет»

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области проведет бесплатный семинар. Семинар пройдет по теме «Единый налоговый счет». Мероприятие состоится 19 марта 2025 года по адресу: город Жуковский, улица Баженова, 11б, здание ИФНС, актовый зал. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Начало в 10:00. Более подробную информацию можно уточнить по телефону: 8 (498) 484-97-14 доб. 35124.

20 марта будет организована «горячая линия» по информированию граждан по вопросам декларирования доходов физическими лицами. Мероприятие также будет организовано межрайонной ИФНС России № 1 по Московской области.

Позвонить и уточнить информацию можно будет с 9:00 до 17:00. Контактные телефоны для связи: 8 (498) 484-97-14, 8 (496) 473-91-13 (доб. 34-966).

Представить декларацию о доходах, полученных в 2024 году, необходимо не позднее 30 апреля 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.