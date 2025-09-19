сегодня в 18:57

В Жуковском проходит сбор заявок в новый состав Молодежного парламента

В Молодежный парламент могут войти жители городского округа Жуковский в возрасте от 16 до 35 лет, которым предстоит пройти конкурсный отбор, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Молодежный парламент будет функционировать при Совете депутатов г.о. Жуковский. Юные парламентарии смогут напрямую участвовать в развитии города и региона, влиять на принятие решений с учетом мнений и интересов молодежи.

Молодежный парламент станет площадкой для самореализации и продвижения идей и предложений для инициативных и активных жуковчан в команде единомышленников.

До 29 сентября 2025 года проводится прием анкет и самопрезентаций от претендентов. Скачать анкету можно по ссылке.

Сканы заполненных и подписанных анкет, а также самопрезентации в формате pdf необходимо отправить на электронную почту: zhuk_ps@mosreg.ru

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», - сказал Воробьев.