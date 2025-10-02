сегодня в 16:28

В Жуковском после капремонта открылось дошкольное отделение школы № 6

Модернизация учреждения прошла в рамках Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Новая школа» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Стоимость работ по обновлению здания площадью 1672 кв. м. составила более 175 млн рублей.

«После модернизации дошкольное отделение сможет принять 185 детей. В ходе ремонта обновили и утеплили фасад, заменили инженерные сети, отремонтировали все помещения. Для дошкольного отделения закупили новыемебель и оборудование, включая оснащение пищеблока», — сообщил глава городского округа, член «Единой России» Андроник Пак.

После обновления здания воспитанники будут заниматься в просторных и светлых группах. В частности, для малышей от полутора до трех лет работают три группы раннего возраста, для детей с особенностями здоровья — две группы комбинированной направленности.

«Народная программа формируется на основе предложений жителей. И именно такие объекты, как детские сады и школы, чаще всего звучат в обращениях родителей», — отметила муниципальный координатор партпроекта «Новая школа» Ольга Алферова.

Напомним, ранее в 2025 году по Народной программе «Единой России» в Жуковском капитально отремонтировали еще два детских сада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.