В Жуковском после благоустройства открыли территорию возле МФТИ

5 октября состоялось открытие благоустроенной территории возле учебного корпуса и общежития ИАЛТ (ранее ФАЛТ) МФТИ в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь появился форум для общения во дворе учебного корпуса, сцена для мероприятий в парковой зоне, отдаленный «Сад Уединения», а также костровая площадка для студентов и преподавателей. Помимо этого обновили спортплощадку, где заменили покрытие и оборудование.

В рамках благоустройства убрали аварийные и больные деревья, на месте которых высадили молодые здоровые деревья, кустарники и цветы.

Глава городского округа Андроник Пак поздравил студентов и педагогов ИАЛТа с обновлением территории, которая гармонично вписалась в городское пространство.

«Студенческие годы — самые яркие в жизни каждого человека. Очень важно, чтобы условия обучения, в том числе и территория вокруг института и общежития, были чистыми и комфортными, позволяющими сосредоточиться на учебе», — добавил глава.

В этом году факультет отмечает 60-летие со дня основания. Все эти годы МФТИ тесно сотрудничает с градообразующими предприятиями в части подготовки квалифицированных кадров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.