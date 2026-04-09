В Жуковском появятся новые контейнерные площадки из переработанного пластика

В рамках Национального проекта «Экология» и Народной программы Единой России, а также при поддержке Губернатора Андрея Воробьева в нашем городе установят современные контейнерные площадки, изготовленные из переработанных пластиковых пакетов и бутылок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Их установка стала возможной благодаря жителям, которые сортировали различные типы отходов, в том числе через «Мегабак».

Контейнерные площадки будут находиться по следующим адресам:

ул. Строительная, д. 4

ул. Комсомольская, д. 10

ул. Гагарина, д. 31

ул. Гагарина, д. 83

ул. Дугина, д. 29

ул. Мясищева, д. 6

Легкая и антивандальная реечная конструкция из пластика заменит привычный металлический профлист. Рейки внешне напоминают деревянные доски, но не выцветают на солнце и служат гораздо дольше. Это пример того, как современные технологии переработки помогают снижать экологическую нагрузку и создавать долговечную городскую инфраструктуру.

Напомним, что в Жуковском работает экопунктов приема вторсырья «Мегабак», где можно сдать:

— картон и макулатуру,

— пластик, ШИНЫ

— металлолом,

— одежду и текстиль,

— и многое другое.

Карта пунктов приема вторичных ресурсов: mstg.mosreg.ru

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.