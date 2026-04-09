В Жуковском появятся новые контейнерные площадки из переработанного пластика
В рамках Национального проекта «Экология» и Народной программы Единой России, а также при поддержке Губернатора Андрея Воробьева в нашем городе установят современные контейнерные площадки, изготовленные из переработанных пластиковых пакетов и бутылок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Их установка стала возможной благодаря жителям, которые сортировали различные типы отходов, в том числе через «Мегабак».
Контейнерные площадки будут находиться по следующим адресам:
ул. Строительная, д. 4
ул. Комсомольская, д. 10
ул. Гагарина, д. 31
ул. Гагарина, д. 83
ул. Дугина, д. 29
ул. Мясищева, д. 6
Легкая и антивандальная реечная конструкция из пластика заменит привычный металлический профлист. Рейки внешне напоминают деревянные доски, но не выцветают на солнце и служат гораздо дольше. Это пример того, как современные технологии переработки помогают снижать экологическую нагрузку и создавать долговечную городскую инфраструктуру.
Напомним, что в Жуковском работает экопунктов приема вторсырья «Мегабак», где можно сдать:
— картон и макулатуру,
— пластик, ШИНЫ
— металлолом,
— одежду и текстиль,
— и многое другое.
Карта пунктов приема вторичных ресурсов: mstg.mosreg.ru
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.
«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.