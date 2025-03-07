В Жуковском подвели итоги конкурса профмастерства по роботизированной сварке

В заключительном этапе, который проходил на территории промышленной группы «Векпром», участвовало 5 студентов из Авиационного техникума им. В. А. Казакова. В качестве финального испытания им выпала сварка граней металлического куба с обходом некоторых элементов. Лучше всего справиться с тестовым заданием удалось Константину Серпенинову, которому конкурсная комиссия в итоге присудила 1 место.

«Подобные конкурсы способствуют повышению значимости рабочих профессий. Это не только отличная возможность для студентов, соревнуясь друг с другом, проверить свои навыки и знания, но и возможность для будущих работодателей разглядеть таланты. Уверена, что все сегодняшние участники найдут себе достойную и хорошо оплачиваемую работу. А «Векпрому» хочу выразить благодарность за ту огромную работу, которую они делают в этом направлении, действуя стратегически и думая о будущем», — сказала заместитель главы Жуковского Ольга Алферова.

«Конкурсы профмастерства позволяют студентам попробовать себя в той профессии, которую они выбрали, и получить дополнительные компетенции. Предприятиям такие конкурсы дают возможность разглядеть самых перспективных молодых специалистов и привлечь к себе на работу», — отметила директор кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.