В Жуковском Подмосковья прошел форум «Молодежь в действии»

Молодежно-политический форум «Молодежь в действии» состоялся 13 марта в Жуковском и собрал более 100 участников из Подмосковья и Москвы. На площадке обсудили патриотическое воспитание, развитие молодежных организаций и общественные инициативы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие представители молодежных, добровольческих и партийных организаций, члены экспертного совета при Государственной думе, муниципальные депутаты и приглашенные гости. В Жуковский приехали делегации из Реутова, Бронниц, Раменского, Балашихи, Красногорска, Долгопрудного, Люберец и Москвы.

В рамках «Диалога на равных» председатель молодежного парламента при совете депутатов Жуковского Александр Владимиров обсудил с заместителем председателя молодежного парламента при Государственной думе Александром Сорокиным вопросы патриотизма, форматы работы с молодежью и продвижение инициатив.

В формате «Открытого диалога» член Общественной палаты Ильнур Сафин рассказал о возможностях молодежных организаций и ориентирах при выборе направления общественной деятельности. Военный корреспондент, член союза журналистов Подмосковья и руководитель отделения «Боевого братства» в Электростали Дмитрий Латынин поделился опытом работы в зоне СВО и представил экспонаты из своего музея, рассказав об их истории.

Соорганизаторами форума выступили администрация Жуковского, местный совет депутатов и молодежный парламент городского округа Реутов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.