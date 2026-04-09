В Жуковском почтили память Героя СССР, летчика-испытателя и летчика-космонавта Игоря Волка

«Мы гордимся Игорем Петровичем Волком, внесшим огромный вклад в развитие авиационной и космической отрасли не только нашей страны, но и всего мира. Пусть его профессиональный путь служит примером, для тех, кто выбирает небо, инженерию и науку. Вечная память и вечная благодарность», — сказал Андроник Пак.

Игорь Волк родился 12 апреля, в день, когда профессиональный праздник отмечают его коллеги — работники космической промышленности. За свою

карьеру он провел испытания десятков различных типов самолетов, а также атмосферного аналога космического корабля «Буран», совершил космический полет на корабле «Союз Т-12», работал на борту орбитального комплекса «Салют-7», «Союз Т-11» и «Союз Т-12».

«Сегодня мы возложили цветы к памятнику великого летчика-космонавта, моего друга Игоря Петровича Волка. Это уникальный, очень принципиальный, масштабный человек, олицетворяющий собой настоящий героизм. Он показал всем нам: мечты, какими бы грандиозными они ни были, сбываются. Помимо своей профессиональной деятельности, Игорь Петрович активно участвовал в жизни города, был увлечен спортом, любил природу и популяризировал идею о том, что она — наше главное богатство», — поделился Вячеслав Фетисов.

