В Жуковском почтили память Героя СССР, летчика-испытателя и летчика-космонавта Игоря Волка
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
В преддверии Дня космонавтики глава Жуковского Андроник Пак, депутат Государственной Думы, член Высшего совета партии Единая Россия Вячеслав Фетисов, Герои Российской Федерации Павел Власов и Марат Алыков, научный руководитель ЦАГИ Сергей Чернышев, представители градообразующих предприятий, городские депутаты, Совет ветеранов и молодежь города возложили цветы к бюсту почетного гражданина Жуковского, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
«Мы гордимся Игорем Петровичем Волком, внесшим огромный вклад в развитие авиационной и космической отрасли не только нашей страны, но и всего мира. Пусть его профессиональный путь служит примером, для тех, кто выбирает небо, инженерию и науку. Вечная память и вечная благодарность», — сказал Андроник Пак.
Игорь Волк родился 12 апреля, в день, когда профессиональный праздник отмечают его коллеги — работники космической промышленности. За свою
карьеру он провел испытания десятков различных типов самолетов, а также атмосферного аналога космического корабля «Буран», совершил космический полет на корабле «Союз Т-12», работал на борту орбитального комплекса «Салют-7», «Союз Т-11» и «Союз Т-12».
«Сегодня мы возложили цветы к памятнику великого летчика-космонавта, моего друга Игоря Петровича Волка. Это уникальный, очень принципиальный, масштабный человек, олицетворяющий собой настоящий героизм. Он показал всем нам: мечты, какими бы грандиозными они ни были, сбываются. Помимо своей профессиональной деятельности, Игорь Петрович активно участвовал в жизни города, был увлечен спортом, любил природу и популяризировал идею о том, что она — наше главное богатство», — поделился Вячеслав Фетисов.
