В Жуковском отметят День многодетной семьи в парке

Праздник ко Дню многодетной семьи пройдет в парке культуры и отдыха Жуковского в воскресенье, 11 октября. Для детей и взрослых подготовили анимационную программу, концерт и творческие мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятия ко Дню многодетной семьи пройдут в медиацентре парка культуры и отдыха Жуковского и на прилегающей уличной территории. Присоединиться к празднику могут все желающие. Возрастная маркировка — 0+.

Анимационная программа откроет праздник и продлится с 11:00 до 12:00. Затем, с 12:00 до 12:30, состоится концерт с творческими выступлениями.

С 12:30 до 14:00 семьи смогут принять участие в мастер-классах и вместе создать поделки. Занятия рассчитаны на участников всех возрастов. В это же время будет работать чайная станция, где гости смогут согреться горячим напитком и пообщаться.

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