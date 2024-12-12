В Жуковском открыли школу, обновили парк культуры и поликлинику в 2024 году

В 2024 году в городском округе Жуковский было реализовано множество значимых проектов, которые изменили городскую среду, повысили комфорт и качество жизни жителей. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» муниципалитета Юрий Прохоров подвел итоги года, отметив ключевые достижения, сообщает его пресс-служба.

Обновление парка культуры и отдыха

В августе завершилось масштабное благоустройство Парка культуры и отдыха, превратив его в современное и комфортное место для отдыха горожан. На территории появились новые прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, а также зоны для семейных пикников. Было высажено десятки деревьев, кустарников и цветников, создано уютное озеленение, а новая система освещения сделала парк безопасным и привлекательным в вечернее время.

«Открытие обновленного парка стало знаковым событием для Жуковского. Это не просто благоустройство территории, а забота о благополучии наших жителей и создание современных общественных пространств, которые востребованы горожанами», — отметил Юрий Прохоров.

Новая школа в 5-м микрорайоне

1 сентября свои двери для учеников распахнула самая большая школа округа, рассчитанная на 1420 мест. Этот образовательный объект стал частью народной программы партии «Единая Россия» и примером того, как выполнение наказов жителей помогает улучшать городскую инфраструктуру.

«Новая школа в 5-м микрорайоне — это долгожданный проект, который жители ждали многие годы. Благодаря совместной работе всех уровней власти мы смогли обеспечить нашим детям возможность учиться в комфортных и современных условиях», — добавил Прохоров.

Обновление поликлиники

Еще одним важным достижением стало завершение капитального ремонта городской поликлиники. Теперь жители Жуковского могут получать медицинскую помощь в комфортных условиях: модернизированные кабинеты, удобные зоны ожидания и новое оборудование делают визит к врачу удобным для всех категорий граждан.

«Благодаря реализации Народной программы, мы смогли привести в порядок не только образовательные и культурные объекты, но и медицинские учреждения. Это подтверждает, что приоритеты программы направлены на решение насущных вопросов жителей», — подчеркнул Юрий Прохоров.

Итоги года

«В 2024 году мы смогли реализовать проекты, которые заметно улучшили жизнь горожан. Парк, школа, поликлиника — это только часть тех преобразований, которые произошли. Народная программа партии „Единая Россия“ — это живой документ, формирующийся из инициатив самих жителей. Она направлена на то, чтобы сделать каждый уголок Подмосковья комфортным для жизни», — подытожил Юрий Прохоров.

Несмотря на сложную ситуацию в стране и мире, выполнение народной программы продолжится. Основное внимание будет уделено развитию социальной инфраструктуры, благоустройству и поддержке инициатив жителей. 2024 год стал ярким примером того, как реальные дела могут менять жизнь людей к лучшему.

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