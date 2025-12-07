В Жуковском открыли бесплатный каток

сегодня в 06:33

В городском округе Жуковский в пятницу, 5 декабря, прошло открытие бесплатного катка на площади перед Дворцом культуры, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Такой бесплатный каток в Жуковском работает впервые — он появился благодаря проекту «Зима в Подмосковье».

На открытии присутствовал глава городского округа Андроник Пак. Он пожелал жуковчанам получить много новых и ярких впечатлений от катания на новом катке.

«Уверен, что место быстро станет любимым у всех, кто любит спорт, движение и просто хорошие эмоции», -добавил глава города.

Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Каждые 1,5 часа — технический перерыв на 30 минут.

Напомним, что в рамках проекта «Зима в Подмосковье» жителей округа ждет насыщенная программа. В течение всей зимы в парке организованы разнообразные представления, анимационные мероприятия и познавательные мастер-классы, рассчитанные на участников всех возрастов.

Городская среда преобразится благодаря праздничному оформлению: в сквере на улице Маяковского, в парке, в сквере на Набережной Циолковского и на набережной реки Быковка будут установлены тематические световые инсталляции и фотозоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.