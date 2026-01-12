В Жуковском открылась площадка для сбора елок на переработку

Площадка по сбору новогодних елок начала работу 12 января на территории «Мегабака» в Жуковском в рамках проекта «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадка для сбора елок открылась на улице Праволинейная в Жуковском. Акция проходит с 12 января по 8 февраля в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Жители могут принести очищенные от украшений живые деревья в брендированный пункт приема. Елки переработают в щепу для благоустройства, мульчу для растений и витаминный корм для животных. Щепу используют для отсыпки дорожек и создания мягкого покрытия на детских площадках, мульча защищает почву от сорняков и сохраняет влагу, а хвоя служит лакомством для зубров, коз, оленей и верблюдов.

Хвойные деревья не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому их нельзя выбрасывать в обычные контейнеры. Адреса пунктов приема размещены на интерактивной карте по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.