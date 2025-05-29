В Жуковском откроется выставка «Город юных мастеров»

1 июня, в международный день защиты детей, библиотека № 4 города Жуковского приглашает юных жителей и их родителей на яркое и познавательное мероприятие — выставку-ярмарку «Город юных мастеров». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 11:00 до 17:00 начинающие таланты смогут продемонстрировать свои творческие работы: кулинарные изделия, handmade-поделки, картины, изделия из дерева, текстиля и других материалов. Участникам предоставляется возможность не только представить свои работы, но и провести мастер-классы, поделившись навыками с другими ребятами.

Мероприятие направлено на развитие детского творчества, обмен опытом и вдохновение. Организаторы подчеркивают, что «Город юных мастеров» — это пространство, где каждый ребенок может почувствовать себя настоящим творцом.

Выставка-ярмарка пройдет по адресу: г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 7а.

Вход свободный, возрастное ограничение — 6+.

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