В Жуковском обсудили расселение жильцов подъезда дома после атаки БПЛА

Жильцы седьмого подъезда дома № 62 на улице Гагарина в Жуковском, пострадавшего от атаки беспилотника, обсудили временное расселение на период ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В доме ремонтируют конструкции здания и лифтовое оборудование. Следующий этап работ сделает пребывание в подъезде № 7 небезопасным, поэтому жителям необходимо временно переехать до окончания ремонта.

На встрече рассмотрели три варианта: компенсацию собственникам расходов на съем жилья в размере 40 тыс. рублей в месяц, переселение в санаторий «Отдых» или в общежитие ЦАГИ, где предоставят однокомнатные меблированные квартиры с удобствами. Каждый вариант будут прорабатывать с жителями индивидуально. Также предусмотрена помощь с переездом.

Участникам встречи сообщили, что на весь период отсутствия в квартирах собственникам не будут начислять плату за жилищно-коммунальные услуги. Для консультаций по возникающим вопросам создан отдельный чат жителей седьмого подъезда.

Во встрече участвовали депутаты Мособлдумы Лидия Антонова, Андрей Голубев и Роман Шамнэ, заместители главы Жуковского, и. о. директора фонда капитального ремонта Олег Алешин, представители подрядной организации, управляющей компании «Наукоград» и городские депутаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.