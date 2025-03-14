В Жуковском наградили призеров этапа конкурса «Мы за безопасную дорогу»

В Жуковском прошло награждение победителей и призеров муниципального этапа Всероссийского конкурса «Мы за безопасную дорогу». В конкурсе приняли участие более 100 жуковских школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В номинации «Эскиз (рисунок и слоган) световозвращающих значков и элементов одежды» победителем стала ученица школы № 13 Мария Борисова.

Команда школы-интерната «Блок-пост» в составе Ильи Глазунова, Николь Зотовой и Романа Каширина стала победителем в номинации «Презентация по безопасному поведению на дороге.

Эвелина Уланова из школы № 2 заняла I место в номинации «Социальный рекламный видеоролик» .

Награды в личном и командном зачете победителям и призерам вручили методист учебно-методического центра Управления образования округа Жуковский Наталия Пупшева и инспектор Госавтоинспекции ОМВД России по г. о. Жуковский Денис Скворцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.