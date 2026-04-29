В Жуковском наградили победителей конференции школьников

В Жуковском 28 апреля в технопарке ЦАГИ подвели итоги XIX научно-практической конференции «Интеллектуальное будущее наукограда имени Н. Е. Жуковского» и наградили победителей и призеров. В этом году в ней участвовали более 150 школьников из Жуковского, Домодедова и Раменского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония прошла на пленарном заседании в технопарке ЦАГИ. В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Ольга Алферова, исполняющий обязанности начальника управления образования администрации Игорь Нику, заместитель директора по науке ПИШ ФАЛТ Дмитрий Курулюк, преподаватель колледжа «Московия» Александр Лежнев, директор филиала МАИ «Стрела» Алексей Чеботарев и председатель совета ветеранов педагогического труда Наталия Гриднева.

В течение апреля ученики 1–11 классов представляли исследовательские работы в тематических секциях. Среди направлений — физика и астрономия, математика и информатика, естественные и гуманитарные науки, история и краеведение, лингвистика, обществоведение и предпринимательство, а также технология.

«Приятно видеть, что в нашем городе, в нашей стране растут ребята с большим интересом к науке. Здорово осознавать, что у подрастающего поколения такой высокий потенциал, который они используют и развивают с ранних лет», — отметил глава Жуковского Андроник Пак.

Он пожелал участникам новых научных открытий, здоровья и достижения поставленных целей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.