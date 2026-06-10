В Жуковском начали установку новой площадки на Гудкова, 9

Детскую площадку демонтировали 9 июня на улице Гудкова, 9 в Жуковском. На ее месте появится новая игровая зона площадью 450 квадратных метров, работы планируют завершить в течение 10 дней, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старую конструкцию уже разобрали. Новую площадку установят по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В 2026 году в Жуковском также модернизируют игровую зону на улице Семашко у домов 3к1, 3к2, 3к3 и 3к.

Кроме того, в городе стартовало комплексное благоустройство двора на улице Лацкова, 4к2. Сейчас там демонтируют старый бордюрный камень и укладывают новый.

«Уже выполнены работы по комплексному благоустройству во дворе на улице Амет-хан Султана, 1: сделали парковочные места, уложили новый асфальт, обустроили пешеходные дорожки, тротуары, внутридомовые проезды и провели озеленение», — пояснил глава города Андроник Пак.

В этом году также планируется благоустроить дворы на улице Мясищева, 26, улице Дугина, 21, 23, 25, 27, 29 и улице Семашко, 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.