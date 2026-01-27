В Жуковском начал работу новый каток с натуральным льдом

В Жуковском 24 января на стадионе спорткомплекса «Метеор» открылся каток с натуральным льдом. В честь Дня студента 24 и 25 января для студентов катание было бесплатным, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каток с натуральным льдом расположен на стадионе спортивного комплекса «Метеор» по адресу: Жуковский, улица Пушкина, 3. Он работает по пятницам с 17:00 до 22:00, а по субботам и воскресеньям — с 12:00 до 22:00. Для посетителей доступен прокат коньков.

Стоимость входных билетов и правила поведения размещены на сайте спорткомплекса.

В Жуковском также продолжает работу каток с искусственным льдом на площади у Дворца культуры, открытый 5 декабря в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Этот каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00, с техническими перерывами для поддержания качества льда.

Для посещения катка с искусственным льдом требуется предварительная регистрация на портале «Спорт Подмосковья», но также можно получить билет непосредственно перед входом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.