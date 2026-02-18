В Жуковском юбилей отметила руководитель театра «ШЭСТ» Елена Жихарева

Более 30 лет назад Елена Владимировна создала театр «ШЭСТ», который стал многократным обладателем гран-при и лауреатом международных, всероссийских, межрегиональных и областных фестивалей-конкурсов.

С 1994 года она организовывает ежегодный Всероссийский молодежный фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральная завалинка». Фестиваль проходит при поддержке Союза театральных деятелей России. С 2021 года является директором Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания». На базе Центра на данный момент занимается более 950 детей. Имеет Знак отличия «За заслуги перед городом Жуковским».

Глава города Андроник Пак и Председатель городского Совета депутатов Юрий Прохоров поздравили Елену Владимировну с юбилеем, пожелав ей неиссякаемой энергии и как можно больше творческих побед.

«Елена Владимировна вносит большой вклад в культурную жизнь Жуковского: и театр „ШЭСТ“, и Центр эстетического воспитания всегда принимают активное участие в городских мероприятиях. Очень здорово, что в Жуковском живут такие творческие, преданные своему делу люди», — отметил Андроник Пак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.