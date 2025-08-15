В Жуковском до конца октября оборудуют пешеходный переход от остановки до МФЦ

Глава Жуковского Андроник Пак провел личный прием жителей. Жуковчане обратились по вопросам благоустройства, работы Фонда капитального ремонта, жилищным вопросам и другим. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Один из вопросов касался организации пешеходного перехода в районе МФЦ.

«На прием пришла Мария Геннадьевна, мама особенного ребенка. Она обратилась с просьбой оборудовать пандус и пешеходный переход (с установкой соответствующих знаков и полусфер) от остановки общественного транспорта на улице Гагарина до входа в ТЦ на Лацкова, дом 1, где располагается МФЦ. Знаю, что этот вопрос актуален для многих, в том числе и для сотрудников МФЦ с ограниченными возможностями», — рассказал Андроник Пак.

Как уточнил глава Жуковского, пешеходный переход будет организован и согласован на комиссии по безопасности дорожного движения до конца октября.

Также один из вопросов на приеме касался оборудования детских площадок для детей с ограниченными возможностями.

«Данный вопрос очень важен. Дал поручение учитывать игровые формы для детей с ОВЗ в рамках будущих благоустройств общественных пространств», — добавил Андроник Пак.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.