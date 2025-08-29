В Жуковском демонтировали незаконно установленную овощную палатку

В Жуковском демонтировали овощную палатку, расположенную на улице Мясищева. Работы были проведены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы по сносу незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории городского округа Жуковский было выявлено 48 незаконных торговых объектов. На данный момент снесено уже 25 из них.

«Работа в этом направлении продолжается: на сегодняшний день дела по оставшимся на территории города нестационарным торговым объектам находятся в суде», — прокомментировал глава городского округа Андроник Пак.

Нестационарные торговые объекты в Жуковском уже были демонтированы на улицах Нижегородская, Мясищева, Гагарина, Лацкова, Чкалова, Дугина. Работа в этом направлении на территории городского округа продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.