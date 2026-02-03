В Жуковском 5 февраля пройдет встреча клуба любителей авиации

сегодня в 15:08

В четверг, 5 февраля, в Дворце культуры Жуковского состоится заседание клуба любителей авиации «Взлетная полоса», посвященное юбилеям летчика-испытателя Владимира Нефедова и первого полета самолета Е-5, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание клуба любителей авиации «Взлетная полоса» пройдет 5 февраля в 18:30 в розовой гостиной Дворца культуры Жуковского. Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-испытателя Владимира Нефедова, и 70-летию первого полета самолета Е-5 — прототипа истребителя МиГ-21.

Владимир Нефедов проводил первые испытательные полеты на Е-5. Он трагически погиб во время одного из них, однако его работа помогла конструкторам устранить недостатки и доработать самолет, который впоследствии стал самым массовым сверхзвуковым истребителем в истории.

Вечер памяти включит рассказ о жизни и профессиональном пути Нефедова, а также показ уникальных хроникальных кадров испытаний МиГ-21. Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 12+.

