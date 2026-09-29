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В Жуковском 27 команд добровольных пожарных выступили на конкурсе

Более 100 добровольных пожарных из 27 команд приняли участие в конкурсе профессионального мастерства 28 сентября на стадионе «Метеор» в Жуковском, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Конкурс прошел в двух категориях: добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины. Его цель — повысить готовность подразделений, помочь участникам обменяться опытом и привлечь внимание к пожарному делу.

Команды надевали боевую одежду, развертывали рукавные линии от автоцистерны, поражали мишени и эвакуировали условного пострадавшего на носилках. Дружины соревновались в надевании экипировки, тушении условного пожара огнетушителями и прохождении дистанции с противопожарным ранцем. Судьи оценивали скорость и точность выполнения заданий.

Организаторы планируют проводить конкурс ежегодно на разных площадках Подмосковья. По их словам, это поможет привлечь больше добровольцев и повысить пожарную безопасность на объектах региона.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.