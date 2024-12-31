В ЖК «Новоснегиревский» в Истре прошел новогодний праздник

В жилом комплексе «Новоснегиревский» прошел замечательный новогодний праздник, который оставил в сердцах жителей яркие воспоминания и заряд положительных эмоций. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.

Юные жители с большим энтузиазмом принимали участие в разнообразных конкурсах и анимационных программах, которые были подготовлены специально для них. Мальчишки и девчонки с азартом соревновались в веселых играх, проявляя свои таланты и креативность. Каждый нашел для себя что-то интересное — от подвижных конкурсов до творческих заданий, которые позволили раскрыть их способности.

Особую атмосферу праздника создали Дед Мороз и Снегурочка, которые пришли поздравить детей с наступающим Новым годом. Их яркие костюмы и дружелюбные улыбки мгновенно подняли настроение всем присутствующим.

Волшебные моменты, подаренные Дедом Морозом и Снегурочкой, сделали праздник по-настоящему незабываемым. А сладкие подарки стали для ребят настоящим новогодним сюрпризом.

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