сегодня в 13:14

В ЖК «Киноквартал» Королева открыты продажи квартир в третьем корпусе

Специализированный застройщик объявил о старте продаж квартир в третьем корпусе жилого комплекса «Киноквартал», который возводится в микрорайоне Первомайский города Королев. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Текущая стройготовность объекта составляет порядка 5%. Контроль за строительством ЖК и соблюдением застройщиком всех требований Федерального закона № 214-ФЗ осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Девятиэтажный жилой дом рассчитан на 431 квартиру. В подземном уровне, согласно проекту, оборудуют автостоянку на 139 транспортных средств.

Все 13 входных групп запроектированы в уровне земли, что обеспечит безбарьерный доступ маломобильных граждан. Дворы комплекса также будут оснащены понижающими площадками.

В концепции ЖК «Киноквартал» заложены современные решения: французские балконы и панорамные виды на реку Клязьму, безопасные дворы без автомобилей, благоустроенная набережная вдоль реки и зоны отдыха. А также экотропы, детские и спортивные площадки, зоны воркаута.

Ввод третьего корпуса в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2027 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.