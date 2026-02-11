В жилом комплексе «Парк Апрель» в Подмосковье откроют школу «АпрелиУМ» на 500 мест

В новом учебном году в жилом комплексе «Парк Апрель» откроется школа «АпрелиУМ» на 500 мест. В учреждении предусмотрены современные учебные кабинеты, спортивные залы, творческие мастерские и профильные лаборатории для различных направлений науки и искусства.

Заместитель главы округа Светлана Малыхина и генеральный директор застройщика KASKAD Family Алла Громова на рабочей встрече обсудили вопросы благоустройства территории, подъездных путей и организации парковок.

В школе создадут условия для углубленного изучения предметов, внедрения современных технологий и развития творческих способностей. Ученики смогут заниматься на факультативах и дополнительных занятиях, а также попробовать себя в различных профессиях.

В рамках партнерства с колледжем «ГРАНДБАЛЕТ» с 5-го и 7-го классов школьники смогут получить профессиональное обучение по направлениям «Искусство балета» и «Искусство танца». Школа будет открыта для детей, проживающих в «Парке Апрель» и других микрорайонах Апрелевки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.