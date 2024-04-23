В Жилево сельским старостам вручили удостоверения

В мероприятии принял участие депутат Московской областной Думы Андрей Голубев.

«Вы — наши самые активные и неравнодушные помощники, которые избраны в качестве доверенных лиц жителей сел, поселков и деревень. Представляя их интересы, вы своевременно сообщаете нам о „слабых“ местах, о том, где нужно усилить работу. Будем и дальше вместе развивать наш городской округ», — отметил Сергей Мужальских.

Теперь у еще 11 старост есть официальные полномочия быть представителями жителей того или иного населённого пункта, отстаивать интересы земляков и взаимодействовать с органами местного самоуправления в решении значимых вопросов и проблем. В помощь каждому старосте вручили паспорта населенных пунктов с необходимыми сведениями, номерами телефонов ответственных лиц.

Участники встречи обсудили вопросы, волнующие жителей. Обращения, озвученные старостами, зафиксированы и приняты в работу.

В 234 сельских населенных пунктах округа избраны и работают 215 старост.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.