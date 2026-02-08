В женской консультации Красногорской больницы прошла очередная встреча Школы материнства

Лекции для будущих родителей в женской консультации ГБУЗ МО «Красногорская больница» проводятся каждый четверг. В этот раз мероприятие было посвящено партнерским родам. На вопросы семейных пар, ожидающих пополнения, ответила медицинский психолог, депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Мария Малышева, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас 60 процентов родов в муниципалитете — партнерские. Чтобы подготовиться к ним, важно пройти необходимые обследования. Лектор подробно рассказала о том, как подготовиться к партнерским родам, почему совместный опыт делает появление малыша более бережным и уверенным, а также о том, какую роль роль играет близкий человек в этом важном процессе.

«Партнер оказывает непрерывную поддержку. Медицинский персонал прежде всего ориентирован на оказание медицинской помощи матери и новорожденному, а как раз партнер выполняет функцию моральной поддержки. По различным исследованиям, снижается и процент кесарева сечения, медицинского обезболивания. Партнером на роды необязательно может быть муж, это может быть любой человек по выбору женщины — кто-то из ее близких родственников, мама, сестра, подруга, тот человек, который действительно окажет поддержку в родах», — сказала Мария Малышева.

Слушатели Школы материнства, готовящиеся стать родителями, регулярно посещают занятия, ведь рекомендации профессионалов очень важны и нужны, особенно тем, кому впервые станет мамой и папой.

«У меня первый ребенок, уже знаю пол, это будет мальчик, и поэтому, конечно, хочется как можно ответственнее отнестись к процессу родов. Ну самый главный вопрос, который меня волнует, — это поведение в родах, правильное дыхание. Я уже посещала лекцию по подготовке к рождению ребенка, специалисты рассказали, какие вещи нужно приобрести. Врачи и психологи создают максимально доброжелательную и благоприятную обстановку, поэтому хочется возвращаться снова и снова на лекции в Школу материнства», — поделилась впечатлениями о занятии жительница округа Екатерина Терехина.

В рамках социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность» сотрудники Госавтоинспекции городского округа Красногорск при поддержке правительства Подмосковья и общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» проведи для слушателей Школы материнства обучающий семинар «Безопасность малышам». Полицейские наглядно объяснили, почему при ДТП удержать ребенка весом даже 3-4 кг физически невозможно, и почему только автолюлька является единственной защитой.

Автоинспекторы дали рекомендации по выбору первого автомобильного аксессуара для малыша: как подобрать качественное удерживающее устройство, на что смотреть при покупке и как правильно закрепить его в салоне. Рассказали об особенностях вождения при поездках с ценным пассажиром, о важности соблюдении дистанции, отказе от резких перестроений и плавном торможении.

Мамам-пешеходам напомнили о «дорожных ловушках» во дворах и правилах перехода проезжей части, а также о важности световозвращающих аксессуаров — их нужно использовать как самим родителям, так и позаботиться о наличии таких элементов на верхней одежде малыша и на коляске. Участникам встречи сотрудники Госавтоинспекции вручили полезные подарки — фликеры, чтобы прогулки с малышом были заметными и безопасными в любое время суток.

Занятия в Школе материнства проходят в женской консультации Красногорской больницы каждый четверг в 12.00 без предварительной записи. На следующей встрече специалисты раскроют секреты «мягких родов».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.