В жару выросли продажи кондиционеров, косметики и мороженого

Аномальная жара, которая была в регионах РФ, вынудила россиян чаще покупать кондиционеры, косметику, воду и мороженое, а также сдавать анализы, сообщили РИАМО в пресс-службе ЮMoney.

С 24 июня по 7 июля увеличилось количество онлайн-покупок косметики. Солнцезащитные кремы и термальную воду стали приобретать на 41% чаще, чем в 2023 году. Оборот платежей вырос на 81%, а средний чек — на 28%, до 6706 рублей. В столице за этот период купили втрое больше косметики, чем год назад.

Еще в стране повысилось число онлайн-покупок одежды (на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Оборот вырос на 47%, а средний чек был 10 264 рубля (минус 7%). В Москве число платежей за одежду выросло на 218%.

Также с 24 июня по 7 июля в РФ на 96% повысилось количество покупок в магазинах бытовой техники и электроники. Оборот в указанной категории стал на 50% больше, а средний чек уменьшился на 24% и составил 12 801 рубль. Аналитики считают, что россияне покупали больше недорогих товаров, например, вентиляторов.

Число покупок кондиционеров повысилось на 45% по сравнению с маем. Средний чек стал на 15% больше, чем год назад, и достиг 26 224 рублей. В самые жаркие дни, с 1 по 7 июля, спрос на кондиционеры вырос на 64% год к году. В Москве спрос на кондиционеры был еще выше: он увеличился на 145% год к году.

Кроме того, с наступлением жаркой погоды россияне стали чаще обращаться в медлаборатории. В самые жаркие дни 30% платежей за анализы приходилось на период с 8:00 до 11:00. С 24 июня по 7 июля число оплат выросло на 59% относительно прошлого года. В столице спрос на медуслуги увеличился на 61%.

В прошлом месяце в стране выросло число покупок мороженого — на 12% относительно мая. Средний чек стал на 6% больше, чем год назад, и составил 178 рублей. С 1 по 7 июля количество покупок мороженого возросло на 43% год к году, средний чек стал на 11% больше и составил 201 рубль. В Москве с 1 по 7 июля покупок этого лакомства стало на 49% больше год к году.

Также в июне выросло число покупок соков и прохладительных напитков — на 7% по сравнению с маем.