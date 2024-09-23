В здании школы Воскресенска завершили ремонт

В здании МОУ «Фаустовская СОШ» в городском округе Воскресенск, расположенном в деревне Золотово, завершены работы по текущему ремонту, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ключевым моментом обновления стало замена старых оконных блоков в коридорах на втором и третьем этажах, а также в кабинетах методиста и психолога. Старые окна, не справляющиеся с изменениями температур, позволяли холоду проникать в помещения, создавая дискомфорт для учащихся и сотрудников. Новые оконные блоки из ПВХ профилей, установленные в рамках ремонта, отличаются усиленной теплоизоляцией и способствуют созданию комфортного микроклимата внутри школы.

Также в рамках обновления были проведены дополнительные мероприятия, направленные на улучшение внешнего вида и функциональности школы. В частности, было проведено оштукатуривание внутренних стен вокруг ранее установленных окон.

Ремонтные работы затронули и крышу здания, что позволит избежать протечек, которые могут привести к ущербу внутренней отделки и создать неблагоприятные условия для учебы и работы.

Все ремонтно-строительные работы проводились с соблюдением высоких стандартов качества и с использованием современных материалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.