В здании школы № 5 в Лобне специалисты завершили демонтажные работы

В рамках президентской программы по капремонту школ в Лобне на улице Авиационная продолжается капитальный ремонт здания школы № 5. На объекте строители завершили демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонтные работы начались в конце июня. Сейчас на объекте работают около 80 человек.

«Подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций. Рабочие ведут кровельные и фасадные работы, кладку внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

Капитального ремонта в 5-й школе ждали больше 60 лет. Старые полы и проводка, пришедшая в негодность система отопления. Здание школы построено в 1960 году и имеет общую площадь 3832,2 кв. м.

В рамках капитального ремонта планируется замена кровли, оконных и дверных блоков, всех инженерных сетей и оборудования, а также утепление и обновление фасада здания. Будет проведена внутренняя отделка помещений, установлено новое сантехническое оборудование, закуплена современная мебель и оборудование. После капремонта школа получит второе дыхание, что создаст новые возможности для обучения детей.

Завершить все работы планируется до конца декабря 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.