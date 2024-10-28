В здании музыкальной школы Коломны проведен ремонт входной группы

Запланированный ремонт входной группы был выполнен в установленный срок. Теперь ступени музыкальной школы облицованы новой плиткой и оборудованы системой подогрева — для предотвращения образования наледи в зимний период. С целью создания доступной среды на крыльце установлен пандус с удобными перилами. Также в ходе ремонтных работ на входе на территорию музыкальной школы сделаны новые калитки с системой контроля входящих и управления доступом для повышения безопасности обучающихся.

«Теперь у нас есть красивая входная группа, которая стала комфортнее для учеников и преподавателей. И мы с удовольствием встречаем всех желающих», — отметили в коломенской музыкальной школе № 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.