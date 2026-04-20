В ЗАТО Восход Подмосковья откроют новый парк к августу

Новую парковую зону площадью 3,5 гектара благоустраивают в ЗАТО Восход. Работы планируют завершить в конце августа по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На территории уже идут подготовительные и демонтажные работы: специалисты убирают мусор, разбирают старые конструкции и ненужные постройки. После этого строители приступят к устройству прочного основания для дорожек и площадок, чтобы покрытие не проседало и служило долгие годы. На объекте задействованы 25 рабочих и шесть единиц техники — экскаваторы, бульдозеры, катки и самосвалы.

В парке обустроят пешеходные дорожки по всей территории, что позволит комфортно гулять родителям с колясками и маломобильным жителям. Здесь создадут систему водоснабжения для полива и водоотведения с ливневками, установят энергосберегающее освещение, камеры видеонаблюдения и систему оповещения.

Также появятся скамейки, урны и информационные стенды. Для детей построят современную игровую площадку с безопасным покрытием, а для подростков и взрослых — спортивную зону с турниками, тренажерами и площадками для волейбола и баскетбола. Территорию выровняют с применением геопластики, чтобы исключить перепады высот и сделать пространство безопасным.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.