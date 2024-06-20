В Зарайском центральном парке культуры и отдыха состоялся «Интеллект-пикник»

Заместитель председателя комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск Надежда Максимова провела встречу с молодежью. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Обсуждались важные темы: развитие культурных мероприятий в городе, поддержка спортивных инициатив среди молодежи и наращивание сотрудничества с общественными организациями. Надежда Максимова подчеркнула, что необходимо создавать условия для творческого развития молодых людей и организовывать специальные мероприятия, которые помогут им раскрыть свой потенциал.



В завершение встречи Надежда Максимова призвала жителей активно участвовать в жизни города, высказывать свои идеи и предложения, а также быть вовлеченными в различные культурные и спортивные мероприятия.



«Интеллект-пикник» стал отличной возможностью для диалога и обмена мнениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.