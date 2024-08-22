В Зарайском парке состоялась акция «Нескучное чтение»

Летние чтения прошли в живописном парке. Здесь каждый мог не только насладиться свежим воздухом, но и окунуться в мир литературы, сообщили в администрации городского округа Зарайск.

Популяризация чтения вышла за рамки привычных библиотек. Теперь летний читальный зал можно посетить на открытом воздухе. Это позволяет библиотеке быть ближе к читателю и стимулирует интерес к книгам и чтению.



Сотрудник Центральной библиотеки в рамках «Летних чтений» провела литературную акцию под названием «Нескучное чтение».



В рамках акции сотрудники библиотеки провели интерактивные сессии. Они читали вслух отрывки из популярных произведений, обсуждали новинки литературы и делились впечатлениями о своих любимых книгах. Участники не только слушали, но и активно участвовали в обсуждениях, задавали вопросы и делились своими рекомендациями. Это создало живую дискуссию, которая сразу же привлекла внимание всех присутствующих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что Московская область всегда с удовольствием сотрудничает со столицей.

«Нам очень приятно всегда быть в партнерстве с Москвой и двигать, развивать направление. Вот, в частности, образование, но мы сотрудничаем, как известно, и во всех других областях, и делаем это с удовольствием», — сказал глава региона.





