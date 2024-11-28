В Зарайском лагере «Осетр» прошла смена для одаренных детей

С 16 по 23 ноября в зарайском лагере «Осетр» состоялось знаменательное событие — профильная смена для детей с высоким уровнем интеллекта «Умные каникулы», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот период 100 юных участников окунулись в мир знаний, где их ждали увлекательные интеллектуальные программы по четырем направлениям: Русский язык и литература, Право, история и обществознание, Биология, экология и химия, Астрономия, математика и робототехника.

Каждый день ребята погружались в мир знаний, который сопровождался мастер-классами, лекциями, интеллектуальными заданиями и онлайн-диалогами с преподавателями из Москвы и Подмосковья.

Группа, посвященная русскому языку и литературе, стала участницей увлекательных практикумов по лексикологии и фразеологии, этимологии русского языка и вопросам диалектологии, которые провела Лепаева М.В. из Мендюкинской средней школы. Кроме того, ребята узнали о стихосложении и жанрах от Прохиной Е.Г. из лицея № 5. Астафьева О.А. из средней школы № 1 им. В. Н. Леонова поделилась с ними знаниями о связи искусства, литературы и истории, а также научила описывать картины. Петрухина Н.Н. из гимназии № 2 провела мозговой штурм и увлекательную квест-игру по грамматике, что позволило участникам глубже понять основы языка.

Для историко-правового направления преподаватели Смирнова Е.М. и Демидова Е.Ю. из гимназии № 2 и лицея № 5 провели увлекательные лекции на тему «Гражданское право. Уголовное право». Чапала Е.Э. из Мендюкинской средней школы организовала мастерскую «Лайфхаки и нюансы, или Что необходимо знать при решении олимпиадных заданий по обществознанию?». Егорова Е.А. из лицея № 5 рассказала о взаимосвязи обществознания и математики, а Криворотова О.В. продемонстрировала методы, которые помогут «штурмовать» олимпиаду по обществознанию. Вопросы уголовного права были обсуждены с Черняковым М.Ю., заведующим кафедрой права ГСГУ (Коломна). Онлайн-занятие по истории провел Кустарников И.А. из средней школы № 6.

Физико-математическая группа посетила увлекательные уроки по робототехнике, проведенные Исаенковой А.А. и Каштуровым А.В. из Мендюкинской средней школы, а также интеллектуальные практикумы под руководством Литвиновой И.Н. из средней школы № 1 им. В. Н. Леонова. Тищенко Л.В. из лицея № 5 провела занятие по астрономии, погрузив ребят в загадочный мир звезд и планет.

Химико-биологическая группа окунулась в увлекательный мир клетки на занятиях, проводимых Сидоровой Н.В. из гимназии № 2, и узнала о здоровом образе жизни от Решетниковой И.А. из средней школы № 1 им. В. Н. Леонова. Сафонова Е.М. из средней школы № 6 провела увлекательные практикумы «Химия и цвет» и «Математическая химия для школьников». Выездные занятия «Энергетика организма» и «Ядерная медицина: история и современность» с Дубовым Л.Ю. из МИФИ также стали яркими моментами в жизни группы.

Во второй половине дня ребята наслаждались спортивными и творческими программами: подвижные игры на свежем воздухе, турнир по настольному теннису, конкурс рисунков «Россия — наш дом родной», «Музыкальный ринг», интерактивный марафон «Кросс-вопрос», спортивный праздник «Веселые старты», викторина «По страницам любимых сказок», комбинированная эстафета и фестиваль «Правильного кино». Вечером проводились зажигательные дискотеки и танцевальные конкурсы, а также ребята подготовили письма участникам СВО и открытки ко Дню матери.

В завершении «Умной смены» все отряды подготовили яркие концертные номера и слова благодарности. Домой «умники и умницы» вернулись с хорошим настроением и зарядом на следующий учебный триместр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.