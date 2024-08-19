В Зарайском кремле отметили «Дни археологии»

16 и 17 августа в Зарайском кремле прошли экскурсии и лекции, посвященные археологии. Их организовали специалисты Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главный научный сотрудник музея, кандидат исторических наук Тимур Галкин рассказал об археологических исследованиях, которые проводились на территории крепости от первых раскопок, которые здесь провел «купеческий сын» Сергей Бочарников в 1871 году, до нынешних дней и современных исследований Зарайской экспедиции Института археологии РАН.

Научный сотрудник отдела археологии каменного века ИА РАН и научный сотрудник музея, кандидат исторических наук Сергей Лев рассказал об изучении Зарайской палеолитической стоянки и самых удивительных находках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.