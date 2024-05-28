В Зарайской больнице прошла детская спортивная эстафета, приуроченная ко Дню защиты детей

В мероприятии приняли участие дети разного возраста, которые с радостью соревновались и поддерживали друг друга.

«Вместе с профсоюзной молодежью мы разработали программу и спортивную эстафету на любой вкус и возраст. Для гостей было организовано шесть конкурсов, но не обычных, а с медицинской тематикой, на которых можно было проверить свою ловкость, находчивость и смекалку. Также на территории работала полевая кухня, где все дети и гости данного мероприятия могли попить чай с плюшками и поесть гречневой каши с тушенкой», — рассказала Председатель первичной профсоюзной организации Зарайской больницы Ирина Афонина.

Эстафета прошла в дружелюбной и позитивной атмосфере, поднимая настроение как у участников, так и у зрителей. Все участники получили заслуженные награды и восхитительные эмоции от участия в спортивном мероприятии. Дети ушли счастливые и довольные, а организаторы с гордостью отметили успешное проведение мероприятия в рамках защиты прав и интересов детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.