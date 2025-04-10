В Зарайске завершился этап олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»

Зарайский кремль стал площадкой для проведения олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», в рамках которой более 500 школьников посетили музей-заповедник с 20 ноября 2024 года по 31 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

9 апреля завершился прием ответов и фотоподтверждений от участников. Теперь они с нетерпением ждут результатов своих работ. Зарайские историки подготовили для школьников комплекты заданий в пяти возрастных категориях, охватывающих детей от первого до девятого классов. В задания входили вопросы по экспозиции в здании Присутственных мест и в Доме А. С. Голубкиной.

Участники олимпиады отмечают, что атмосфера в музее была дружелюбной и вдохновляющей.

«Я была очень рада узнать, что Зарайский кремль принимает олимпиаду. Мы посетили музей 8 марта, и там царила праздничная атмосфера. Смотрители были нарядные, улыбчивые и отзывчивые. Мы комфортно прошли задания и ушли в отличном настроении», — поделилась впечатлениями одна из участниц.

Итоговые результаты олимпиады будут опубликованы в мае 2025 года, что позволит участникам узнать, насколько успешно они справились с заданиями и какие достижения они смогли продемонстрировать.

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