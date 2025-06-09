В Зарайске стартовала обработка территорий от борщевика Сосновского

В рамках губернаторской программы в Зарайске активно ведется борьба с борщевиком Сосновского, который представляет собой серьезную проблему для Подмосковья. Этот агрессивный сорняк способен быстро распространяться, вытесняя другие растения и угрожая здоровью людей и животных. В настоящее время специалисты обрабатывают территорию села Протекино, чтобы справиться с этой угрозой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для ликвидации зарослей борщевика организована обработка специальным гербицидом, проводимая профессиональными бригадами.

«У нас есть необходимые знания и опыт работы с подобными химическими средствами. Использование современного оборудования позволяет эффективно уничтожать растение даже в труднодоступных местах», — отметил глава м. о. Зарайск Виктор Петрущенко.

Применяемые гербициды безопасны как для окружающей среды, так и для человека, что позволяет проводить работы без риска для здоровья местных жителей.

Специалисты призывают жителей быть внимательными и сообщать о случаях появления борщевика в своих населенных пунктах, чтобы совместными усилиями предотвратить его распространение. Работа по борьбе с борщевиком Сосновского будет закончена к концу июля, и власти уверены, что с помощью современных технологий удастся эффективно решить эту проблему.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.