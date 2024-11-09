В Зарайске состоялась XIX Конференция местного отделения партии «Единая Россия»

В работе XIX Конференции местного отделения партии «Единая Россия» в Зарайске под председательством секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Виктора Петрущенко приняли участие делегаты от первичных отделений Партии, члены местной контрольной комиссии, местного политсовета, члены фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Зарайск. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Открывая конференцию, секретарь местного отделения партии отметил, что для Партии важным результатом ее деятельности являются итоги выборов.

«Важное событие уходящего года — это выборы Президента Российской Федерации. Мы с вами показали, что едины с нашим Президентом. Это говорят и результаты. Явка избирателей по нашему округу составила около 83%. И почти 93% отдали свой голос за Владимира Владимировича Путина», — отметил Виктор Петрущенко.

Фундамент, на котором строится вся работа Партии — это партийные проекты. Всего их в округе реализуется 15. Они охватывают все сферы жизни.

За 10 месяцев этого года зарайскими партийцами проведено порядка 300 мероприятий. Большая работа проведена членами фракции «Единая Россия» совета депутатов под руководством Белкиной Елены Алексеевны.

«Приятно и радостно отметить, что наша зарайская фракция вошла в десятку лидеров по организации работы на местах. Фракция отмечена грамотой Секретаря Московского областного регионального отделения партии. За достигнутые результаты награду Елена Алексеевне Белкиной вручил Игорь Юрьевич Брынцалов в ходе заседания областного совета руководителей фракций», — добавил Виктор Петрущенко.

«Любое достижение — результат командной работы. Благодарна своим коллегам-однопартийцам, Виктору Анатольевичу за поддержку, инициативность и постоянное взаимодействие. Мы дальше будем стремиться к тому, чтобы наши жители чувствовали заботу и внимание, а округ становился лучше и краше», — отметила руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Елена Белкина.

В своем докладе Виктор Петрущенко также рассказал о том, какую помощь партийцы оказывают фронту.

С первых дней специальной военной операции местное отделение Партии активно включилось в сбор гуманитарной помощи, ее доставку в новые регионы. Общий вес отправленной гуманитарной помощи за 2024 год составил 200 тонн. Закуплено, подготовлено и доставлено на фронт в помощь бойцам более 35 машин.

В рамках конференции состоялось избрание делегатов на XXIX Московскую областную региональную Конференцию отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Также участники путем голосования поддержали изменение состава местного отделения партии.

Виктор Петрущенко поприветствовал и новых членов «Единой России», которые получили партийные билеты. Активным партийцам он вручил благодарственные письма за участие в общественно-политической жизни округа.

«Впереди нам предстоит большая организационная работа, работа с населением. Прошу не останавливаться на достигнутом. Задача на следующий год — это подготовка к проведению избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы, всесторонняя помощь и поддержка бойцов СВО, членов их семей, а также работа над партийными проектами. Спасибо за взаимодействие и активную позицию», − такими словами завершил свое выступление Виктор Петрущенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.